Rennes au rythme des mots : le centre historique en Slam Centre historique de Rennes Rennes mercredi 15 juillet 2026.

Rennes au rythme des mots : le centre historique en Slam Centre historique de Rennes Rennes 15 juillet – 25 août Ille-et-Vilaine

Réservation obligatoire sur : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/rennes-au-rythme-des-mots-2/ – Tarifs de 7 à 9€

Découvrez Rennes sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique du centre historique.

Découvrez Rennes sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique du centre historique.

Vice-champion de France de Slam et amoureux de la capitale bretonne, Elvi vous plongera dans une expérience vivante et enrichissante, au fil d’une balade marquée par plusieurs textes et performances. Laissez-vous porter par l’énergie de ses mots, entre récits de l’Histoire, partage d’anecdotes et immersion artistique.

Merci de renseigner votre numéro de téléphone lors de la réservation.

Informations pratiques :

Gratuit pour les moins de 8 ans.

Réservation obligatoire sur : [https://www.tourisme-rennes.com/sortir/rennes-au-rythme-des-mots-2/](https://www.tourisme-rennes.com/sortir/rennes-au-rythme-des-mots-2/)

RDV : Belvédère Bouroullec, 4 quai Saint-Cyr – Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T18:15:00.000+02:00

Fin : 2026-08-25T19:45:00.000+02:00

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Centre historique de Rennes place de la mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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