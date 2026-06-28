Rennes au rythme des mots : le centre historique en Slam Centre historique de Rennes Rennes
Rennes au rythme des mots : le centre historique en Slam Centre historique de Rennes Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Rennes au rythme des mots : le centre historique en Slam Centre historique de Rennes Rennes 15 juillet – 25 août Ille-et-Vilaine
Réservation obligatoire sur : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/rennes-au-rythme-des-mots-2/ – Tarifs de 7 à 9€
Découvrez Rennes sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique du centre historique.
Découvrez Rennes sous un regard inédit ! L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant le rythme des mots et la puissance poétique du centre historique.
Vice-champion de France de Slam et amoureux de la capitale bretonne, Elvi vous plongera dans une expérience vivante et enrichissante, au fil d’une balade marquée par plusieurs textes et performances. Laissez-vous porter par l’énergie de ses mots, entre récits de l’Histoire, partage d’anecdotes et immersion artistique.
Merci de renseigner votre numéro de téléphone lors de la réservation.
Informations pratiques :
Gratuit pour les moins de 8 ans.
Réservation obligatoire sur : [https://www.tourisme-rennes.com/sortir/rennes-au-rythme-des-mots-2/](https://www.tourisme-rennes.com/sortir/rennes-au-rythme-des-mots-2/)
RDV : Belvédère Bouroullec, 4 quai Saint-Cyr – Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T18:15:00.000+02:00
Fin : 2026-08-25T19:45:00.000+02:00
1
Centre historique de Rennes place de la mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Théâtre musical de paillettes avec Les Gloriettes Musée des beaux-arts – Maurepas Rennes 28 juin 2026
- Initiation rock 4 temps et après midi dansant rock, Prairies St-Martin, quai St-Martin, Rennes 28 juin 2026
- Visite croisée avec la Ferme Microphone – exposition Hors-sol Les Ateliers du Vent Rennes 28 juin 2026
- Exposition Hors Sol – visite croisée avec la ferme Microphone, Les Ateliers du Vent, Rennes 28 juin 2026
- Initiation rock 4 temps et après midi dansant rock Prairies St-Martin, quai St-Martin Rennes 28 juin 2026