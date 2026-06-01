On s’embrasse quand même !, Le Bacchus, Rennes

On s’embrasse quand même ! 15 – 18 juillet Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarif unique : 21 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T21:00:00+02:00 – 2026-07-15T22:15:00+02:00

Fin : 2026-07-18T21:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:15:00+02:00

Interprété par : Sarah Pennors et Calouss

Elle : Une femme de bonne famille célibataire, crédule dont la rigidité cache une assurance bancale.

Lui : Un Escort boy débutant, maladroit, à l’humour très particulier. Deux personnages que tout oppose qui vont se révéler au fur et à mesure de leur rencontre.

Mais comment va-t-il pouvoir l’aider à réaliser la mission délicate de renouer avec son père ? Sera-t-il à la hauteur ? Va-t-elle réussir à lui faire conﬁance ? Lui, comme elle, sont-ils réellement ce qu’ils prétendent être ???

Dans cette piètre chambre d’hôtel, des révélations surprenantes, des situations improbables, des sentiments, et des surprises…

Une joyeuse pagaille en perspective. Une pièce pleine d’humour et de tendresse. On rit, on sourit, on re-rit et on s’attendrit… pour le meilleur et pour le rire !!

https://youtu.be/SywuOdg1Zhs

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8197-on-s-embrasse-quand-meme-juillet-2026.html »}] [{« data »: {« author »: « Calouss vidu00e9o », « cache_age »: 86400, « description »: « Nouveau teaser de la piu00e8ce « On s’embrasse quand mu00eame », comu00e9die romantique u00e9crite par Calouss et Nolwenn le Floch… Interpru00e9tu00e9 par Sarah Pennors et Calouss mise en scu00e8ne par Christu00e8le Guu00e9ry », « type »: « video », « title »: « Nouveau teaser 2024 « On s’embrasse quand mu00eame » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/SywuOdg1Zhs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=SywuOdg1Zhs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCuyd9kETqojeEv0p0xsoi5Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/SywuOdg1Zhs »}]

Une comédie de Nolwenn Le Floch et Calouss comédie café théâtre