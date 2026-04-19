On s’embrasse quand même ! Le Bacchus Rennes
On s’embrasse quand même ! Le Bacchus Rennes mercredi 15 juillet 2026.
On s’embrasse quand même ! Le Bacchus Rennes 15 – 18 juillet Tarif unique : 21 euros
Une comédie de Nolwenn Le Floch et Calouss
Elle : Une femme de bonne famille célibataire, crédule dont la rigidité cache une assurance bancale.
Lui : Un Escort boy débutant, maladroit, à l’humour très particulier. Deux personnages que tout oppose qui vont se révéler au fur et à mesure de leur rencontre.
Mais comment va-t-il pouvoir l’aider à réaliser la mission délicate de renouer avec son père ? Sera-t-il à la hauteur ? Va-t-elle réussir à lui faire conﬁance ? Lui, comme elle, sont-ils réellement ce qu’ils prétendent être ???
Dans cette piètre chambre d’hôtel, des révélations surprenantes, des situations improbables, des sentiments, et des surprises…
Une joyeuse pagaille en perspective. Une pièce pleine d’humour et de tendresse. On rit, on sourit, on re-rit et on s’attendrit… pour le meilleur et pour le rire !!
[https://youtu.be/SywuOdg1Zhs](https://youtu.be/SywuOdg1Zhs)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T22:15:00.000+02:00
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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8197-on-s-embrasse-quand-meme-juillet-2026.html
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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