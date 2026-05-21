Les Rencontres de l’IODE – Discussion autour de l’ouvrage La colonisation néolibérale du droit par la langue Faculté de droit et de science politique – salle 507 Rennes Jeudi 11 juin, 16h15 Ille-et-Vilaine

Cette Rencontre de l’IODE aura lieu le jeudi 11 juin 2026 avec Lauréline Fontaine.

Le jeudi 11 juin, nous aurons le plaisir d’accueillir **Lauréline Fontaine**, professeure de droit public à l’Université Sorbonne nouvelle, pour évoquer son nouveau livre : [_La colonisation néolibérale du droit par la langue_](https://aoc.media/produit/laureline-fontaine-la-colonisation-neoliberale-du-droit-par-la-langue/).

La séance aura lieu à 16h15, en salle 507 de la Faculté de droit et de science politique de Rennes.

Comme toujours, les séances sont ouvertes à tous les chercheurs et enseignants-chercheurs, titulaires ou doctorants, de l’IODE ou d’un autre centre de recherches. Elles feront une large place au débat et permettront notamment d’évoquer, au-delà des questions de fond, des enjeux de méthode de la recherche qui peuvent intéresser chacun. Nous espérons donc vous y retrouver nombreux.

**Contact :** [secretariat-iode@univ-rennes.fr](mailto:secretariat-iode@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-11T16:15:00.000+02:00

Fin : 2026-06-11T17:45:00.000+02:00

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Faculté de droit et de science politique – salle 507 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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