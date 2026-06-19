Marche nordique tous publics aux Gayeulles Parking de la piscine des Gayeulles Rennes jeudi 16 juillet 2026.

Marche nordique tous publics aux Gayeulles Parking de la piscine des Gayeulles Rennes 16 – 28 juillet Ille-et-Vilaine

Libre (bâtons de marche nordique fournis par le coach)

Séances de marche nordique accessibles à tous !

☀️ Cet été, boostez votre capital santé avec la marche nordique !

Vous cherchez une activité conviviale, tonifiante et en plein air pour rythmer votre été ? Rejoignez nos ateliers de marche nordique au cœur du magnifique parc des Gayeulles !

Plus dynamique que la randonnée classique, la marche nordique utilise des bâtons spécifiques pour propulser le corps vers l’avant, permettant de solliciter 80% des muscles, tout en préservant vos articulations. C’est le sport bien-être par excellence !

Infos pratiques

Quand ? De 10h à 11h : Mardi 21, 28 juillet et jeudi 16 et 23 juillet.

Durée : 1 heure (échauffements et étirements inclus).

Lieu de rendez-vous : Parking de la piscine des Gayeulles.

Pour qui ? Accessible à tous ! Que vous soyez grand débutant, sportif du dimanche ou marcheur aguerri, le rythme est adapté pour que chacun y trouve son plaisir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-28T11:00:00.000+02:00

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Parking de la piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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