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Atelier pratique Les indispensables santé Saint-Avaugourd-des-Landes

Atelier pratique Les indispensables santé Saint-Avaugourd-des-Landes mardi 16 juin 2026.

Adresse : Salle des Associations

Ville : 85540 Saint-Avaugourd-des-Landes

Département : Vendée

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Avaugourd-des-Landes

Atelier pratique Les indispensables santé

Salle des Associations Saint-Avaugourd-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :
2026-06-16

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Salle des Associations Saint-Avaugourd-des-Landes 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07 

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English :

L’événement Atelier pratique Les indispensables santé Saint-Avaugourd-des-Landes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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