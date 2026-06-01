Atelier pratique Les indispensables santé Saint-Avaugourd-des-Landes
Atelier pratique Les indispensables santé Saint-Avaugourd-des-Landes mardi 16 juin 2026.
Saint-Avaugourd-des-Landes
Atelier pratique Les indispensables santé
Salle des Associations Saint-Avaugourd-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16 20:00:00
Date(s) :
2026-06-16
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Salle des Associations Saint-Avaugourd-des-Landes 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07
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English :
L’événement Atelier pratique Les indispensables santé Saint-Avaugourd-des-Landes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral