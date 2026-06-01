Saint-Avaugourd-des-Landes

Atelier pratique Les indispensables santé

Salle des Associations Saint-Avaugourd-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :

2026-06-16

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Salle des Associations Saint-Avaugourd-des-Landes 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07

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English :

L’événement Atelier pratique Les indispensables santé Saint-Avaugourd-des-Landes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral