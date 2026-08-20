Atelier pratique : réaliser ses enduits terre-chanvre, Saint Hilaire 25, Saint-Hilaire

Informations pratiques

Atelier pratique : réaliser ses enduits terre-chanvre Vendredi 18 septembre, 14h00 Saint Hilaire 25 Doubs

Limité à 12 personnes – 5 euros – Tenue de chantier à prévoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

À l’heure où les chantiers sont ralentis par la pénurie de matériaux de construction, nous vous proposons de (re)découvrir ce matériau d’hier et de demain : la terre et le chanvre. Nous nous essayerons aux enduits en terre-chanvre en compagnie de spécialistes passionnés : tenue de chantier exigée.

Nous remercions la commune de Saint-Hilaire qui nous accueille et nous prête ses murs !

Saint Hilaire 25 Saint Hilaire Doubs Saint-Hilaire 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-atelier-pratique-realiser-ses-enduits-terre-chanvre/ »}]

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