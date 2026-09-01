JEP 2026 ABBAYE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Hilaire
Informations pratiques
Saint-Hilaire
JEP 2026 ABBAYE DE SAINT-HILAIRE
Rampe de l’église Saint-Hilaire Aude
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visites libres en autonomie avec documents, panneaux, parcours audio-guidé via l’application Pays Cathare le guide ; jeu de piste à faire en famille, le Secret de la Blanquette .
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Rampe de l’église Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie +33 4 68 69 62 76 abbaye@saint-hilaire-aude.fr
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English :
Self-guided tours with informational materials, signs, and audio tours via the Pays Cathare le guide app; a family-friendly scavenger hunt, The Secret of the Blanquette.
L’événement JEP 2026 ABBAYE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-06 par
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