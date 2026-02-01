Atelier prendre soin de ses arbres fruitiers Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Atelier prendre soin de ses arbres fruitiers

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-28

Atelier proposé par l’Eco Domaine la Fontaine

2 h pour apprendre tout ce qu’il faut pour bien prendre soin de ses arbres fruitiers

Au programme

Taille bien sûr, il y a la taille d’hiver, mais connaissez vous la taille en vert, que l’on peut faire durant la saison ? On voit tout cela dans cet atelier.

Fertilisation prendre soin du sol dans lequel pousse l’arbre, c’est garantir moins de ravageurs et plus de belles récoltes.

Soins durant la saison toutes les petites choses qui aideront vos arbres à rester en bonne santé.

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Workshop offered by Eco Domaine la Fontaine

