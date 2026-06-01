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Atelier prise en main du smartphone Mairie Guilligomarc’h

Atelier prise en main du smartphone Mairie Guilligomarc’h vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 8 Place de l'Église

Ville : 29300 Guilligomarc'h

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Guilligomarc’h

Atelier prise en main du smartphone

Mairie 8 Place de l’Église Guilligomarc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Découverte des icônes, du vocabulaire, l’installation et l’utilisation d’applications… Apportez votre téléphone. Sur inscription.   .

Mairie 8 Place de l’Église Guilligomarc’h 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 72 86 

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English :

L’événement Atelier prise en main du smartphone Guilligomarc’h a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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