Atelier prise en main du smartphone Mairie Guilligomarc’h
Atelier prise en main du smartphone Mairie Guilligomarc’h vendredi 19 juin 2026.
Guilligomarc’h
Atelier prise en main du smartphone
Mairie 8 Place de l’Église Guilligomarc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Découverte des icônes, du vocabulaire, l’installation et l’utilisation d’applications… Apportez votre téléphone. Sur inscription. .
Mairie 8 Place de l’Église Guilligomarc’h 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 72 86
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English :
L’événement Atelier prise en main du smartphone Guilligomarc’h a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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