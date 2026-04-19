Fêtes de Saint-Méven Guilligomarc’h
Fêtes de Saint-Méven Guilligomarc’h samedi 4 juillet 2026.
Guilligomarc’h
Fêtes de Saint-Méven
Place de l’Église Guilligomarc’h Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Pétanque, bal, buffet campagnard offert par la commune le samedi.
Randonnée pédestre sur circuits balisés le dimanche matin, suivi d’un cochon grillé servi sous chapiteau en musique. .
Place de l’Église Guilligomarc’h 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 72 86
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L’événement Fêtes de Saint-Méven Guilligomarc’h a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS