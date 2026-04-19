Guilligomarc’h

Fêtes de Saint-Méven

Place de l’Église Guilligomarc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Pétanque, bal, buffet campagnard offert par la commune le samedi.

Randonnée pédestre sur circuits balisés le dimanche matin, suivi d’un cochon grillé servi sous chapiteau en musique. .

Place de l’Église Guilligomarc’h 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 72 86

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English :

L’événement Fêtes de Saint-Méven Guilligomarc’h a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS