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Fêtes de Saint-Méven Guilligomarc’h

Fêtes de Saint-Méven Guilligomarc’h samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 29300 Guilligomarc'h

Département : Finistère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Guilligomarc’h

Fêtes de Saint-Méven

Place de l’Église Guilligomarc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Pétanque, bal, buffet campagnard offert par la commune le samedi.
Randonnée pédestre sur circuits balisés le dimanche matin, suivi d’un cochon grillé servi sous chapiteau en musique.   .

Place de l’Église Guilligomarc’h 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 72 86 

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English :

L’événement Fêtes de Saint-Méven Guilligomarc’h a été mis à jour le 2026-04-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS