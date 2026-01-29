[ Atelier Pura Véda ] Introduction à l’Ayurveda Sancerre

[ Atelier Pura Véda ] Introduction à l’Ayurveda

12 Rue Basse des Remparts Sancerre Cher

Début : 2026-03-04 20:00:00

2026-03-04

Ateliers Pura Veda

Ateliers Pura Veda Janvier à Juin 2026

Une série d’ateliers autour de l’Ayurveda, de l’aromathérapie, du souffle, des mantras et de la cuisine ayurvédique, proposés en présentiel (Sancerre, St Thibault) et en ligne.

Au programme

Introduction à l’Ayurveda (4 mars, en ligne, gratuit)

Chant, mantras, bhajans et souffle (24 mars, Sancerre)

Cours de cuisine ayurvédique + dîner (17 avril, Sancerre)

Spécial été Saison Pitta (12 mai, St Thibault)

Aromathérapie Spécial été & émotions (11 juin, Sancerre) .

12 Rue Basse des Remparts Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 40 18 72

