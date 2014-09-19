Atelier puzzle, Les Quatre Châteaux de Lastours, Lastours

Informations pratiques

Atelier puzzle Samedi 19 septembre, 14h00 Les Quatre Châteaux de Lastours Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Atelier Puzzle aux Châteaux de Lastours

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez participer à un atelier ludique et convivial le samedi 19 septembre à 14h, à l’accueil des Châteaux de Lastours.

Petits et grands sont invités à relever le défi en reconstituant des puzzles représentant de magnifiques photos des Châteaux de Lastours. Une activité amusante qui permet de découvrir ou redécouvrir le site tout en s’amusant.

Rendez-vous à l’accueil des Châteaux

Samedi 19 septembre à 14h

‍ ‍ ‍ Atelier ouvert à tous

Une belle occasion de partager un moment en famille et de mettre votre sens de l’observation à l’épreuve !

Les Quatre Châteaux de Lastours 22 Route des 4 Chateaux, 11600 Lastours, France Lastours 11600 Aude Occitanie 0468775602 https://www.commune-lastours.fr/visiter-lastours Les châteaux comprennent une tour, une cour étroite et quelques bâtiments adossés pouvant contenir une ou deux salles avec une citerne. Ce peu d’importance des constructions fait penser qu’ils étaient plutôt destinés à être le signe d’une suzeraineté que de véritables forteresses. Suzeraineté peut-être partagée par quatre co-seigneurs. Leur force résidait dans leur situation inaccessible, la construction étant ordinaire. Les chaines, arcs et piedroits de baies sont seuls en pierre de taille, le reste étant en moellons. Le plus au sud est planté sur un piton rocheux. La tour ronde servant de donjon s’élevait de quatre étages percés d’archères. Trois étaient séparés par des planchers et le quatrième couvert par une voûte qui portait le dallage supérieur. Il ne reste que les naissances des nervures. La salle contigüe est entourée d’arcades en ogives sur lesquelles passe le chemin de ronde. Des trois châteaux suivants, le second et le plus en ruine. Le donjon était carré et la cour à l’ouest assez vaste. Le troisième édifice présente une tour ronde semblable à celle du premier. Le quatrième, le plus au nord, avec une tour carrée, s’élève sur la pointe extrême de la ligne de faîte. Les bâtiments présentent des traces de chemin de ronde et des divisions intérieures. Ces constructions semblent remonter au XIIIe siècle. La base des tours est peut-être plus ancienne.

Atelier Puzzle aux Châteaux de Lastours

©Lesueur André