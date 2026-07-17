Visite guidée des châteaux de Lastours, Les Quatre Châteaux de Lastours, Lastours

Informations pratiques

Visite guidée des châteaux de Lastours Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Les Quatre Châteaux de Lastours Aude

Tarif préférentiel. La visite guidée des châteaux est limitée à 35 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les Châteaux de Lastours lors de deux visites guidées exceptionnelles, ouvertes à tous.

Dimanche 20 septembre à 10h30, participez à une visite guidée du site des Châteaux de Lastours et plongez dans l’histoire fascinante de cette forteresse emblématique du Pays Cathare.

À 14h30, rejoignez-nous pour une visite guidée du Belvédère des Châteaux. Accessible à tous, ce parcours vous mènera vers deux magnifiques points de vue offrant un panorama exceptionnel sur les quatre châteaux et leur environnement naturel.

Deux rendez-vous, deux façons de découvrir et d’admirer les Châteaux de Lastours à l’occasion de ce week-end dédié au patrimoine. Nous vous attendons nombreux !

Les Quatre Châteaux de Lastours 22 Route des 4 Chateaux, 11600 Lastours, France Lastours 11600 Aude Occitanie 0468775602 https://www.commune-lastours.fr/visiter-lastours Les châteaux comprennent une tour, une cour étroite et quelques bâtiments adossés pouvant contenir une ou deux salles avec une citerne. Ce peu d’importance des constructions fait penser qu’ils étaient plutôt destinés à être le signe d’une suzeraineté que de véritables forteresses. Suzeraineté peut-être partagée par quatre co-seigneurs. Leur force résidait dans leur situation inaccessible, la construction étant ordinaire. Les chaines, arcs et piedroits de baies sont seuls en pierre de taille, le reste étant en moellons. Le plus au sud est planté sur un piton rocheux. La tour ronde servant de donjon s’élevait de quatre étages percés d’archères. Trois étaient séparés par des planchers et le quatrième couvert par une voûte qui portait le dallage supérieur. Il ne reste que les naissances des nervures. La salle contigüe est entourée d’arcades en ogives sur lesquelles passe le chemin de ronde. Des trois châteaux suivants, le second et le plus en ruine. Le donjon était carré et la cour à l’ouest assez vaste. Le troisième édifice présente une tour ronde semblable à celle du premier. Le quatrième, le plus au nord, avec une tour carrée, s’élève sur la pointe extrême de la ligne de faîte. Les bâtiments présentent des traces de chemin de ronde et des divisions intérieures. Ces constructions semblent remonter au XIIIe siècle. La base des tours est peut-être plus ancienne.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les Châteaux de Lastours lors de deux visites guidées exceptionnelles, ouvertes à tous.

©Lesueur André