Informations pratiques

Tracy-le-Mont

Atelier Qi gong & Atelier de dessin avec Bols d’air

Tracy-le-Mont Oise

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’association Bols d’air vous proposera lors d’une randonnée un atelier qi gong dans la nature (initiation et plusieurs arrêts en forêt) avec Stéphanie, ensuite pique-nique partagé et atelier dessin avec Geneviève.

Description de l’atelier dessin

Geneviève proposera lors d’une marche en silence d’observer la nature présente, les rythmes des arbres, les ombres et lumières, les matières. Vous pourrez ramasser quelques feuilles, petites, grandes branches, écorces, lichens, coquilles d’escargot, insectes séchés… qui vous touchent. Elle vous proposera sur place s’il fait beau, ou chez elle s’il pleut, d’exprimer sur papier l’émotion qui sera là avec des pastels couleurs ou de l’encre de chine noire, de dessiner le(s) morceau(x) choisi(s) fidèlement ou pas, ou dessiner l’ambiance qui entourait ce morceau, ou restituer le climat de la promenade de manière spontanée. Vous serez là pour vous faire plaisir sans recherche de résultat. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner, votre écoute, votre observation, vos émotions, vos sensations et votre imaginaire vous guideront.

Réservation obligatoire.

L’association Bols d’air vous proposera lors d’une randonnée un atelier qi gong dans la nature (initiation et plusieurs arrêts en forêt) avec Stéphanie, ensuite pique-nique partagé et atelier dessin avec Geneviève.

Description de l’atelier dessin

Geneviève proposera lors d’une marche en silence d’observer la nature présente, les rythmes des arbres, les ombres et lumières, les matières. Vous pourrez ramasser quelques feuilles, petites, grandes branches, écorces, lichens, coquilles d’escargot, insectes séchés… qui vous touchent. Elle vous proposera sur place s’il fait beau, ou chez elle s’il pleut, d’exprimer sur papier l’émotion qui sera là avec des pastels couleurs ou de l’encre de chine noire, de dessiner le(s) morceau(x) choisi(s) fidèlement ou pas, ou dessiner l’ambiance qui entourait ce morceau, ou restituer le climat de la promenade de manière spontanée. Vous serez là pour vous faire plaisir sans recherche de résultat. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner, votre écoute, votre observation, vos émotions, vos sensations et votre imaginaire vous guideront.

Réservation obligatoire. .

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France contact@bolsdair.fr

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English :

The Bols d’air association will offer a qigong workshop in nature (an introductory session with several stops in the forest) led by Stéphanie during a hike, followed by a shared picnic and a drawing workshop with Geneviève.

Description of the drawing workshop:

During a silent walk, Geneviève will guide you in observing the natural world around you—the rhythms of the trees, the play of light and shadow, and the textures of the environment. You can collect a few leaves, small and large branches, bark, lichens, snail shells, dried insects… whatever speaks to you. She’ll invite you—outdoors if the weather is nice, or at her home if it rains—to express on paper the emotion you feel in the moment using colored pastels or black India ink, to draw the chosen piece(s) faithfullyor not, or to sketch the atmosphere surrounding that piece, or to spontaneously capture the mood of the walk. You’ll be there simply to enjoy yourself, without worrying about the outcome. You don’t need to know how to draw; your listening, your observations, your emotions, your sensations, and your imagination will guide you.

Reservations required.

L’événement Atelier Qi gong & Atelier de dessin avec Bols d’air Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2026-06-29 par Compiègne Pierrefonds Tourisme