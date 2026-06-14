Atelier Qi Gong : Un été rayonnant

L’été arrive, synonyme de repos et de bons moments partagés mais aussi parfois de canicule ! Dans cet atelier, nous disperserons la chaleur du corps et apaiserons le feu du cœur, pour que sa lumière irradie en beauté. Comme d’habitude, 3 mouvements et des auto-massages : danser en écoutant le chant du coq à l’aube, planter l’épée du cœur, offrir le fruit comme le singe blanc… Une pratique corps/esprit pour rayonner sans s’enflammer !

Un atelier Qi Gong de 2h pour découvrir une pratique corps/esprit et se préparer à un été rayonnant !

Le dimanche 14 juin 2026

de 16h30 à 18h30

payant

Tarif normal : 35 euros, adhérents de l’association Tao de la Joie : 30 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T16:30:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00



https://lesouffledejourdain.fr/ taodelajoie@free.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61579810943451 https://www.facebook.com/profile.php?id=61579810943451 Le Souffle de Jourdain Le Souffle de Jourdain



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

