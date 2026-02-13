Atelier Quilling par So Joli créations, Médiathèque Castagnéra, Talence
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00
Fin : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00
Envie de découvrir de nouvelles activités manuelles et de nouvelles techniques ? Venez participer aux ateliers créatifs proposés par vos médiathèques : animés par des plasticiennes, ces différents rendez-vous vous permettront de découvrir la gravure et l’impression papier, la gouache, le collage ou le mélange de ces techniques pour réaliser une création unique !
Samedi 7 février : Atelier cricut spécial Saint-Valentin
Samedi 14 Mars : Atelier Quillig par So Joli créations
Samedi 18 avril : Atelier cricut et cyanotype « En avril ne te découvre pas d’un fil »
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Atelier créatif adulte