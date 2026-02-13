Atelier Quilling par So Joli créations, Médiathèque Castagnéra, Talence

Atelier Quilling par So Joli créations Samedi 14 mars, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

Envie de découvrir de nouvelles activités manuelles et de nouvelles techniques ? Venez participer aux ateliers créatifs proposés par vos médiathèques : animés par des plasticiennes, ces différents rendez-vous vous permettront de découvrir la gravure et l’impression papier, la gouache, le collage ou le mélange de ces techniques pour réaliser une création unique !

Samedi 7 février : Atelier cricut spécial Saint-Valentin

Samedi 14 Mars : Atelier Quillig par So Joli créations

Samedi 18 avril : Atelier cricut et cyanotype « En avril ne te découvre pas d’un fil »

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556847890 »}]

Atelier créatif adulte