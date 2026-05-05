Atelier Raconte moi à Selommes, Médiathèque17 bis, Selommes

Atelier Raconte moi à Selommes Mercredi 27 mai, 00h00 Médiathèque17 bis Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T00:00:00+02:00 – 2026-05-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00 – 2026-05-27T23:59:00+02:00

Nouvel atelier dans votre médiathèque… Atelier Raconte moi à Selommes. Animation proposée dans le cadre du festival « Raconte-moi ». Rencontre-atelier de gravure avec Julia Chausson. Pour les 5-6ans.

Médiathèque17 bis rue Bout de Haies, 41100 Selommes Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 23 83 34 »}]

Nouvel atelier dans votre médiathèque… Atelier Raconte moi à Selommes. Animation proposée dans le cadre du festival « Raconte-moi ». Rencontre-atelier de gravure avec Julia Chausson. Pour les 5-6ans.