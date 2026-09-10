Atelier « raisin de maïs », Ferme de Grandval, Saint-Trivier-de-Courtes

Informations pratiques

Atelier « raisin de maïs » 19 et 20 septembre Ferme de Grandval Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de dépillage, nouage et confection de « raisin de maïs »

Ouverture de la maison « chauffante » avec sa cheminée sarrasine

Ferme de Grandval 570 route de Grandval 01560 Saint-Trivier-de-Courtes Saint-Trivier-de-Courtes 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration de dépillage, nouage et confection de « raisin de maïs »