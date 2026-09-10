AGENDA · Saint-Trivier-de-Courtes
Atelier « raisin de maïs », Ferme de Grandval, Saint-Trivier-de-Courtes
samedi 19 septembre 2026 · Ferme de Grandval · Saint-Trivier-de-Courtes
Informations pratiques
Atelier « raisin de maïs » 19 et 20 septembre Ferme de Grandval Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Démonstration de dépillage, nouage et confection de « raisin de maïs »
Ouverture de la maison « chauffante » avec sa cheminée sarrasine
Ferme de Grandval 570 route de Grandval 01560 Saint-Trivier-de-Courtes Saint-Trivier-de-Courtes 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Démonstration de dépillage, nouage et confection de « raisin de maïs »