Atelier Récup’Art pour les adultes L’agora Tiers-lieu Lagord

Informations pratiques

Lagord

Atelier Récup’Art pour les adultes

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25 13:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Récupérez vos chaussettes, bas et collants esseulés, troués ou abîmés pour les transformer en paniers, éponges ou tapis !

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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90 lagora@atlantech-lr.fr

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English :

Recycle your lonely, holey, or worn-out socks, stockings, and tights to turn them into baskets, sponges, or rugs!

L’événement Atelier Récup’Art pour les adultes Lagord a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle