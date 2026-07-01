Atelier Récup’Art pour les adultes L’agora Tiers-lieu Lagord
samedi 25 juillet 2026 · L'agora Tiers-lieu · Lagord
Informations pratiques
Lagord
Atelier Récup’Art pour les adultes
L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 13:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Récupérez vos chaussettes, bas et collants esseulés, troués ou abîmés pour les transformer en paniers, éponges ou tapis !
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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90 lagora@atlantech-lr.fr
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English :
Recycle your lonely, holey, or worn-out socks, stockings, and tights to turn them into baskets, sponges, or rugs!
L’événement Atelier Récup’Art pour les adultes Lagord a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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