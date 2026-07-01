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AGENDA · Lagord

Atelier Récup’Art pour les adultes L’agora Tiers-lieu Lagord

samedi 25 juillet 2026 · L'agora Tiers-lieu · Lagord

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
L'agora Tiers-lieu
Adresse
2, Rue René Dumont
Ville
17140 Lagord
Département
Charente-Maritime
Tarif

Lagord

Atelier Récup’Art pour les adultes

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 13:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Récupérez vos chaussettes, bas et collants esseulés, troués ou abîmés pour les transformer en paniers, éponges ou tapis !
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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90  lagora@atlantech-lr.fr

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English :

Recycle your lonely, holey, or worn-out socks, stockings, and tights to turn them into baskets, sponges, or rugs!

L’événement Atelier Récup’Art pour les adultes Lagord a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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