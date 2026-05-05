Atelier Réflexion et apéro, Collectif Plan B, Nantes
Atelier Réflexion et apéro, Collectif Plan B, Nantes jeudi 7 mai 2026.
Atelier Réflexion et apéro Jeudi 7 mai, 18h00 Collectif Plan B Loire-Atlantique
gratuit ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00
**Atelier réflexion & apéro**
Un moment convivial pour échanger autour des aménagements et de la signalétique du tiers-lieu.
Discussions & réflexions collectives
Idées pour faire évoluer les espaces
Apéro partagé dans une ambiance détendue
Ouvert à toutes et tous
Animé par Sylvain, architecte du collectif SAGA
Venez avec vos idées… et votre soif de convivialité !
Collectif Plan B 5 Rue du Gers 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://collectif-planb.org/ https://www.instagram.com/collectifplanb?igsh=MzI2Y3ZjeGZnemdi Notre tiers-lieu associatif est un espace ouvert à toutes et à tous, dédié à la rencontre, à la créativité et à la coopération. Situé au cœur du quartier de Bellevue, il favorise les échanges entre habitants, associations et porteurs de projets. Arrêt de tram Lauriers
Atelier de réflexion sur les aménagements extérieurs de Plan B atelier participatif