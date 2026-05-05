Atelier Réflexion et apéro, Collectif Plan B, Nantes

Atelier Réflexion et apéro Jeudi 7 mai, 18h00 Collectif Plan B Loire-Atlantique

gratuit ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

**Atelier réflexion & apéro**

Un moment convivial pour échanger autour des aménagements et de la signalétique du tiers-lieu.

Discussions & réflexions collectives

Idées pour faire évoluer les espaces

Apéro partagé dans une ambiance détendue

Ouvert à toutes et tous

Animé par Sylvain, architecte du collectif SAGA

Venez avec vos idées… et votre soif de convivialité !

Collectif Plan B 5 Rue du Gers 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://collectif-planb.org/ https://www.instagram.com/collectifplanb?igsh=MzI2Y3ZjeGZnemdi Notre tiers-lieu associatif est un espace ouvert à toutes et à tous, dédié à la rencontre, à la créativité et à la coopération. Situé au cœur du quartier de Bellevue, il favorise les échanges entre habitants, associations et porteurs de projets. Arrêt de tram Lauriers

Atelier de réflexion sur les aménagements extérieurs de Plan B atelier participatif