Atelier réinterpréter les archives photographiques, Micro-Folie Ecommoy, Écommoy

Informations pratiques

Atelier réinterpréter les archives photographiques Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie Ecommoy Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Micro-Folie d’Ecommoy vous propose une après-midi placée sous le signe de la création, de la découverte et du patrimoine !

Atelier collage/peinture – Archives photographiques de 14 h – 1 7 h

Réinterpréter les archives photographiques. À partir des photographies anciennes en noir et blanc issues des archives, cet atelier invite à explorer le collage et la peinture pour leur donner une nouvelle dimension artistique.

Tout public à partir de 7 ans.

Gratuit sur réservation : microfolie@ecommoy.fr

Visite libre Collection « Pays de la Loire » œuvres numérique de 14 h – 18 h

De la Loire à Côte d’amour, du château des ducs de Bretagne au port de Saint-Nazaire, de la musique baroque des Arts florissants à la pièce chorégraphique d’Ambra Senatore, la Collection régionale élaborée pour la Micro-Folie reflète la richesse foisonnante du patrimoine et de la création à travers le territoire ligérien.

Tout public – Entrée libre

Micro-Folie Ecommoy salle richefeu, place de la république, Ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « mailto:microfolie@ecommoy.fr »}]

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Micro-Folie d’Ecommoy vous propose une après-midi placée sous le signe de la création, de la découverte et du patrimoine !

©Micro-Folie Ecommoy