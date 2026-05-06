ATELIER RELAXATION SONORE EN FAMILLE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

ATELIER RELAXATION SONORE EN FAMILLE

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Venez profitez de ce moment de relaxation en famille pour vous détendre et vous ressourcer ensemble, tout en découvrant des instruments aussi drôles qu’intriguant.

Enfants dès 10 ans et adultes

Tarif 20 €/ adulte et 10 €/ enfant

Réservation obligatoire 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

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à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

Come and enjoy this relaxing family event, where you can unwind and recharge your batteries together, while discovering instruments as funny as they are intriguing.

Children aged 10 and over and adults

Price: ?20 adult and ?10 child

Booking essential: 05.62.39.23.85 maison-des-sources@orange.fr

L’événement ATELIER RELAXATION SONORE EN FAMILLE Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65