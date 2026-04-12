Atelier reliure Maison des Templiers Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier reliure

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-25 2026-08-23 2026-09-20

Les artisans d’Art de la Maison des Templiers proposent reliure avec réalisation d’un carte couture écolière.

Pliage, découpe, perçage, couture…

Découverte de nombreux outils poinçon, plioir, plaque à rainurer, aiguille…

A partir de 8 ans. .

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 37 01 02

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English : Atelier reliure

L’événement Atelier reliure Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme