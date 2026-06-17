Atelier Relooke ta fringue Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier Relooke ta fringue Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer vendredi 3 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier Relooke ta fringue
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Donnez une seconde vie à vos vêtements avec Céline Bertrand et Marielor Peltier. Transformez un vêtement basique ou taché en une pièce unique grâce à différentes techniques créatives dessin à la machine à coudre, ajout de tissus, patchs, tampons, découpes et personnalisations textiles.
Aucune connaissance en couture n’est nécessaire. Venez avec votre propre vêtement ou choisissez-en un parmi ceux mis à disposition sur place.
Matériel fourni (hors vêtement)
Vendredi 3 juillet, créneaux au choix (prévoir environ 2 h par vêtement)
11h00 13h00
13h00 15h00
15h00 17h00
17h00 19h00 .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Relooke ta fringue Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Atelier vannerie Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer 22 juin 2026
- Stage de bronze à la cire perdue JAIPAT, la galerie Moëlan-sur-Mer 22 juin 2026
- Exposition Triad Engraverien Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer 23 juin 2026
- Brigneau, une fenêtre sur la mer documentaire de stéphane Bégoin en sa présence. Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer 23 juin 2026
- Projection du documentaire Brigneau, une fenêtre sur la mer Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer 23 juin 2026