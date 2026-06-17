Atelier Relooke ta fringue Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier Relooke ta fringue

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Donnez une seconde vie à vos vêtements avec Céline Bertrand et Marielor Peltier. Transformez un vêtement basique ou taché en une pièce unique grâce à différentes techniques créatives dessin à la machine à coudre, ajout de tissus, patchs, tampons, découpes et personnalisations textiles.

Aucune connaissance en couture n’est nécessaire. Venez avec votre propre vêtement ou choisissez-en un parmi ceux mis à disposition sur place.

Matériel fourni (hors vêtement)

Vendredi 3 juillet, créneaux au choix (prévoir environ 2 h par vêtement)

11h00 13h00

13h00 15h00

15h00 17h00

17h00 19h00 .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier Relooke ta fringue Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS