Informations pratiques

Curzon

Atelier Remue Méninges en mouvement

Derrière la salle des Maraîchines Curzon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

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Derrière la salle des Maraîchines Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Remue Méninges en mouvement Curzon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral