AGENDA · Curzon
Atelier Remue Méninges en mouvement Curzon
lundi 6 juillet 2026 · Curzon
Informations pratiques
Curzon
Atelier Remue Méninges en mouvement
Derrière la salle des Maraîchines Curzon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
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Derrière la salle des Maraîchines Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
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English :
L’événement Atelier Remue Méninges en mouvement Curzon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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