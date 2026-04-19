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AGENDA · Curzon

Atelier Remue Méninges en mouvement Curzon

lundi 6 juillet 2026 · Curzon

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Derrière la salle des Maraîchines
Ville
85540 Curzon
Département
Vendée
Tarif

Curzon

Atelier Remue Méninges en mouvement

Derrière la salle des Maraîchines Curzon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

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Derrière la salle des Maraîchines Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93  activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Remue Méninges en mouvement Curzon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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