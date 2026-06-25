Atelier Remue Méninges Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits
Atelier Remue Méninges Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits jeudi 6 août 2026.
Moutiers-les-Mauxfaits
Atelier Remue Méninges
Route de la Tranche Espace vert de la salle bois bouquet Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
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Route de la Tranche Espace vert de la salle bois bouquet Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
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English :
L’événement Atelier Remue Méninges Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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