Atelier Remue Méninges Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits jeudi 6 août 2026.

Moutiers-les-Mauxfaits

Atelier Remue Méninges

Route de la Tranche Espace vert de la salle bois bouquet Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

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Route de la Tranche Espace vert de la salle bois bouquet Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Remue Méninges Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral