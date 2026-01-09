Atelier Remue méninges Saint-Vincent-sur-Graon
Atelier Remue méninges Saint-Vincent-sur-Graon mardi 12 mai 2026.
Atelier Remue méninges
Salle du conseil de la mairie Saint-Vincent-sur-Graon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
.
Salle du conseil de la mairie Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Remue méninges Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral