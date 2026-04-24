[Atelier-rencontre] C’est quoi les genres ? Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Tarnos

[Atelier-rencontre] C’est quoi les genres ?

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Animé par Unis-cité et l’Info Jeunes de Tarnos.

Un ensemble d’ateliers pour questionner les relations et inégalités entre les genres et en apprendre plus sur la diversité du genre.

Tout public Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

RDV de 10h à 12h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English :

L’événement [Atelier-rencontre] C’est quoi les genres ? Tarnos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx