Youp! La boum ! pour les enfants (2-5 ans) Salle Le microphone Tarnos

Tarnos

Youp! La boum ! pour les enfants (2-5 ans)

Salle Le microphone 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Animation jeune public.

L’association La Locomotive de Tarnos organise une boum pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents!

Avec une boule à facette et un véritable DJ set à l’ancienne, un vrai éclectisme musical sur disques vinyles par Los Ultimos Tacos dès 17h.

Pré-réservation au Point com ou en ligne.

L’entrée est gratuite est pour les de 2 ans contraint qui accompagnent leur frère et soeur. .

Salle Le microphone 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Youp! La boum ! pour les enfants (2-5 ans)

L’événement Youp! La boum ! pour les enfants (2-5 ans) Tarnos a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Seignanx