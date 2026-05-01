Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Rencontre CY Saint-Pierre-du-Chemin

Atelier Rencontre CY Saint-Pierre-du-Chemin vendredi 29 mai 2026.

Ville : 85120 Saint-Pierre-du-Chemin

Département : Vendée

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Pierre-du-Chemin

Atelier Rencontre CY

Saint-Pierre-du-Chemin Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Viens découvrir les secrets de création BD
A la bibliothèque de St Pierre du Chemin
Plongez dans les coulisses de la création de bande dessinée et découvrez tous les secrets du dessin, du scénario et de l’illustration
Rencontrez l’autrice illustratrice CY lors d’un moment convivial suivi d’ateliers créatifs
A partir de 10 ans
Gratuit   .

Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43  info@ccplc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the secrets of comic book creation

L’événement Atelier Rencontre CY Saint-Pierre-du-Chemin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin