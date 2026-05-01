Atelier Rencontre CY Saint-Pierre-du-Chemin
Atelier Rencontre CY Saint-Pierre-du-Chemin vendredi 29 mai 2026.
Saint-Pierre-du-Chemin
Atelier Rencontre CY
Saint-Pierre-du-Chemin Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Viens découvrir les secrets de création BD
A la bibliothèque de St Pierre du Chemin
Plongez dans les coulisses de la création de bande dessinée et découvrez tous les secrets du dessin, du scénario et de l’illustration
Rencontrez l’autrice illustratrice CY lors d’un moment convivial suivi d’ateliers créatifs
A partir de 10 ans
Gratuit .
Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43 info@ccplc.fr
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English :
Come and discover the secrets of comic book creation
L’événement Atelier Rencontre CY Saint-Pierre-du-Chemin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin