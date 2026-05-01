Saint-Pierre-du-Chemin

Atelier Rencontre CY

Saint-Pierre-du-Chemin Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Viens découvrir les secrets de création BD

A la bibliothèque de St Pierre du Chemin

Plongez dans les coulisses de la création de bande dessinée et découvrez tous les secrets du dessin, du scénario et de l’illustration

Rencontrez l’autrice illustratrice CY lors d’un moment convivial suivi d’ateliers créatifs

A partir de 10 ans

Gratuit .

Saint-Pierre-du-Chemin 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43 info@ccplc.fr

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English :

Come and discover the secrets of comic book creation

L’événement Atelier Rencontre CY Saint-Pierre-du-Chemin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin