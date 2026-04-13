Atelier – rencontre : les bons gestes avec un chien, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
Atelier – rencontre : les bons gestes avec un chien, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing mercredi 20 mai 2026.
Atelier – rencontre : les bons gestes avec un chien Mercredi 20 mai, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:15:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:15:00+02:00
Pierre Wemaere, éducateur canin comportementaliste, sensibilisera les enfants aux bons gestes à avoir et aux bonnes habitudes à adopter quand on fait la connaissance d’un chien ou quand on l’accueille dans la famille.
L’atelier débutera par une courte séance de lectures d’histoires sur les animaux de compagnie animée par une bibliothécaire.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Apprends les bons gestes à adopter quand tu approches un chien. Avec Pierre Wemaere, éducateur canin comportementaliste.
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