Atelier-rencontre, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Atelier-rencontre Samedi 25 avril, 11h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Avec l’auteure-illustratrice Kotimi

Avec l’encre de Chine, des baguettes, des brosses à dents et des mouchoirs en papier, Kotimi vous invite à dessiner spontanément, sans se juger, pour explorer sa propre manière de s’exprimer.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-kotimi »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]

Avec l’auteure-illustratrice Kotimi