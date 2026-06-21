Atelier Repair au Baranoux Saint-Senoux
Atelier Repair au Baranoux Saint-Senoux dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Senoux
Atelier Repair au Baranoux
18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:30:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09 2026-09-20
Vous possédez des biens cassés, défectueux que vous ne souhaitez pas perdre ?
Ce dimanche, le Baranoux de Saint-Senoux vous accueille avec un groupe de bricoleurs et bricoleuses passionnés pour un atelier de réparation visant à donner une seconde vie à vos objets.
L’atelier serait également ravi d’admettre d’autres passionnés dans leur équipe. Vous pouvez contacter le responsable Eric Caupin au 07 82 95 92 62 ou à l’adresse eric.caupin@hotmail.com
Le tarif est libre ! .
18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84
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English :
L’événement Atelier Repair au Baranoux Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-21 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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