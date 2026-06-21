Saint-Senoux

Atelier Repair au Baranoux

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09 2026-09-20

Vous possédez des biens cassés, défectueux que vous ne souhaitez pas perdre ?

Ce dimanche, le Baranoux de Saint-Senoux vous accueille avec un groupe de bricoleurs et bricoleuses passionnés pour un atelier de réparation visant à donner une seconde vie à vos objets.

L’atelier serait également ravi d’admettre d’autres passionnés dans leur équipe. Vous pouvez contacter le responsable Eric Caupin au 07 82 95 92 62 ou à l’adresse eric.caupin@hotmail.com

Le tarif est libre ! .

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84

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English :

L’événement Atelier Repair au Baranoux Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-21 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté