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Soirée moule-frite au Baranoux Saint-Senoux

Soirée moule-frite au Baranoux Saint-Senoux jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
18 Rue des Bateliers
Ville
35580 Saint-Senoux
Département
Ille-et-Vilaine
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Saint-Senoux

Soirée moule-frite au Baranoux

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Le Baranoux se transforme ce jeudi soir en restaurant le temps d’une soirée moules frites. On se donne rendez-vous pour partager un moment gourmand et convivial à ne pas manquer !   .

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84 

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English :

L’événement Soirée moule-frite au Baranoux Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-21 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté

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