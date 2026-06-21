Saint-Senoux

Soirée moule-frite au Baranoux

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le Baranoux se transforme ce jeudi soir en restaurant le temps d’une soirée moules frites. On se donne rendez-vous pour partager un moment gourmand et convivial à ne pas manquer ! .

18 Rue des Bateliers Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 00 21 84

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English :

L’événement Soirée moule-frite au Baranoux Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-06-21 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté