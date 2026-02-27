Atelier Repar’ Soirée Tiers lieu des Tracols Saint-Laurent-en-Royans

Atelier Repar’ Soirée Tiers lieu des Tracols Saint-Laurent-en-Royans jeudi 5 mars 2026.

Atelier Repar’ Soirée

Tiers lieu des Tracols 220 ROUTE DE L ARPS Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif réduit
tarifs libres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05

Date(s) :
2026-03-05

Donnez une seconde vie à vos objets!
  .

Tiers lieu des Tracols 220 ROUTE DE L ARPS Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 74 08  fablab@laplacedespossibles.fr

English :

Give a second life to your objects!

