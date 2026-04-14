atelier réparation, recyclerie Odrigail Azay-le-Brûlé, Azay-le-Brûlé

atelier réparation Samedi 2 mai, 14h00 recyclerie Odrigail Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Le SMC récupère au fil de l’année des dizaines de vélos. Il les propose à petit prix à partir du 22 avril et jusqu’à la fin mai aux habitants à la recyclerie O’drigail. Théo Vélo sera présent sur deux créneaux pour vous aider à réparer votre nouveau vélo. Vous pouvez aussi venir avec votre vélo actuel.

recyclerie Odrigail Azay-le-Brûlé rue de la Pièce du Chêne79400 Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 05 37 10 »}]

réparez le vélo d’occasion que vous venez d’acheter avec l’aide de Théo Vélo, réparateur itinérant.