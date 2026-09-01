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Atelier répit parental Collectif Souletin Mauléon-Licharre

lundi 21 septembre 2026 · Collectif Souletin · Mauléon-Licharre

Atelier répit parental Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Collectif Souletin
Adresse
14 rue des frères Barenne
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Atelier répit parental

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:00:00
fin : 2026-09-21 16:00:00

Date(s) :
2026-09-21

Le Panier souletin vous invite à Mauléon.
Elorri Guillaume, socio-esthéticienne, vous donnera des conseils. Cet atelier est ouvert à tous, sur inscription.   .

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 

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English : Atelier répit parental

L’événement Atelier répit parental Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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