Atelier répit parental Collectif Souletin Mauléon-Licharre
lundi 21 septembre 2026 · Collectif Souletin · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier répit parental
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:00:00
fin : 2026-09-21 16:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Le Panier souletin vous invite à Mauléon.
Elorri Guillaume, socio-esthéticienne, vous donnera des conseils. Cet atelier est ouvert à tous, sur inscription. .
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61
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English : Atelier répit parental
L’événement Atelier répit parental Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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