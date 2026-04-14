Atelier révision et marquage de vélos, Place du Marché, 85170 Le Poiré-sur-Vie, Le Poiré-sur-Vie

Atelier révision et marquage de vélos Samedi 25 avril, 10h00 Place du Marché, 85170 Le Poiré-sur-Vie Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Venez faire vérifier l’état de votre vélo et apprendre les gestes pour des réparations simples (gratuit). Si votre vélo nécessite des réparations plus importantes, vous pourrez prendre rendez-vous pour des réparations ultérieures.

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi faire identifier votre vélo (coût 10 €). Un identifiant unique sera inscrit sur le cadre de votre vélo. Votre vélo sera ainsi enregistré dans le Fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI). Le marquage du vélo permet de le restituer à son propriétaire en cas de vol.

Place du Marché, 85170 Le Poiré-sur-Vie Place du Marché, 85170 Le Poiré-sur-Vie Le Poiré-sur-Vie 85170 Vendée Pays de la Loire

Venez faire un état des lieux de votre vélo et l’identifier pour un enregistrement dans le Fichier national unique des cycles identifiés.