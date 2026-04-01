Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique Route de Grenade Eugénie-les-Bains
Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique Route de Grenade Eugénie-les-Bains dimanche 26 avril 2026.
Eugénie-les-Bains
Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique
Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
26 avril de 10h à 12h atelier rituel cacao sacré voyage chamanique.
Programme à venir
Sur inscription au 06 76 79 40 43 .
Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 40 43
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English : Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique
L’événement Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie
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