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Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique Route de Grenade Eugénie-les-Bains

Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique Route de Grenade Eugénie-les-Bains

Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique Route de Grenade Eugénie-les-Bains dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Route de Grenade

Adresse : Cécilia coach bien-être

Ville : 40320 Eugénie-les-Bains

Département : Landes

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Eugénie-les-Bains

Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique

Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

26 avril de 10h à 12h atelier rituel cacao sacré voyage chamanique.
Programme à venir
Sur inscription au 06 76 79 40 43   .

Route de Grenade Cécilia coach bien-être Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 40 43 

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English : Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique

L’événement Atelier rituel cacao sacré et voyage chamanique Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie

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