Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx
Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx mercredi 3 juin 2026.
Mourenx
Atelier Robot Maqueen
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Découvre la programmation, la robotique et apprends à diriger le robot Maqueen pour lui faire accomplir des missions sur Mars ! .
Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier Robot Maqueen
L’événement Atelier Robot Maqueen Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn
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