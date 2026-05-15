Tournoi des légendes Football en salle Salle Louis Blazy Mourenx

Mourenx

Tournoi des légendes Football en salle

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

12 équipes dix équipes de vétérans et deux équipes de jeunes, ou huit équipes de vétérans et quatre équipes de jeunes.

Chaque formation est composée de six joueurs, soit un gardien et cinq joueurs de champ.

Les équipes de jeunes auront entre 11 à 17 ans.

9h30 à 13h rencontres de poules

14h phases finales

Inscriptions jusqu’au mercredi 3 juin inclus dans les locaux de la MJCL ou par téléphone.

Les fonds récoltés serviront à investir comme un baby-foot ou un jeu de palets à air.

Buvette sur place. .

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 04 69

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English : Tournoi des légendes Football en salle

L’événement Tournoi des légendes Football en salle Mourenx a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn