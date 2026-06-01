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Atelier robotique 1 : Construction d’un robot, Médiathèque Castagnéra, Talence

Atelier robotique 1 : Construction d’un robot, Médiathèque Castagnéra, Talence

Atelier robotique 1 : Construction d’un robot, Médiathèque Castagnéra, Talence mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Castagnéra

Adresse : Allée Peixotto 33 400 Talence

Ville : 33400 Talence

Département : Gironde

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : sur inscription

Atelier robotique 1 : Construction d’un robot Mercredi 3 juin, 14h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

Atelier de découverte de la robotique, premier atelier : construction d’un robot.
Second atelier : le mercredi 10 juin de 14 h à 15 h 30.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Atelier de découverte de la robotique atelier pratique

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