Atelier robotique 1 : Construction d’un robot, Médiathèque Castagnéra, Talence

Atelier robotique 1 : Construction d’un robot Mercredi 3 juin, 14h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

Atelier de découverte de la robotique, premier atelier : construction d’un robot.

Second atelier : le mercredi 10 juin de 14 h à 15 h 30.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Atelier de découverte de la robotique atelier pratique