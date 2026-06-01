Découverte de Linux Mint, Médiathèque Castagnéra, Talence

Découverte de Linux Mint Samedi 6 juin, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Inscription conseillée, entrée libre dans la limite des places restantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Venez découvrir Linux Mint un systeme d’exploitation grand public concurrent libre de Windows.

Présentation de l’interface et des applications incluses, réponses aux questions des personnes présentes.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Présentation d’une distribution Linux grand public atelier numérique

Logo de Linux Mint