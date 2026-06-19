Atelier robotique code et bidouille Pôle culturel Narrosse

Narrosse

Atelier robotique code et bidouille

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier ludique, dès 7 ans, pour découvrir les différentes fonctionnalités d’un robot programmable, apprendre à le piloter et explorer ses modes de fonctionnement. Animé par les Francas des Landes. .

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier robotique code et bidouille

L’événement Atelier robotique code et bidouille Narrosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax