Atelier robotique code et bidouille Pôle culturel Narrosse
Atelier robotique code et bidouille Pôle culturel Narrosse mercredi 8 juillet 2026.
Narrosse
Atelier robotique code et bidouille
Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier ludique, dès 7 ans, pour découvrir les différentes fonctionnalités d’un robot programmable, apprendre à le piloter et explorer ses modes de fonctionnement. Animé par les Francas des Landes. .
Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
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English : Atelier robotique code et bidouille
L’événement Atelier robotique code et bidouille Narrosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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