Marché des Producteurs de Pays Narrosse
Marché des Producteurs de Pays Narrosse vendredi 3 juillet 2026.
Narrosse
Marché des Producteurs de Pays
Place des Platanes Narrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Sur ce marché festif, retrouvez vos producteurs, et découvrez leurs produits et leur savoir-faire. Possibilité de manger sur place les produits achetés. Pensez à apporter vos couverts, sacs, cabas et boite de conservation. Moment gourmand et convivial garanti. .
Place des Platanes Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Narrosse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Grand Dax
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