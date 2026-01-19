Atelier sablés au feu de bois Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Atelier sablés au feu de bois Ferme-musée du Cotentin

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27 15:30:00

2026-08-27

Confection de sablés cuits au four à bois de la ferme.

Chacun repart ses sablés, prévoir une boîte alimentaire.

Activité sur réservation. Supplément 3€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

