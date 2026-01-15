Atelier santé mentale à destination des 16-25 ans Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Dans le cadre d’un atelier participatif entre jeunes (16-25 ans), deux Ambassadeurs Santé mentale viendront parler des troubles psychiques.

À l’issue de l’atelier, des documents ressources seront mis à disposition des participants.

Projet porté par la Fondation Falret.

Sur réservation à partir du 13 janvier.

Fondation Falret : aide aux personnes en souffrance psychique

L’engagement citoyen pour la santé mentale des jeunes – Ambassadeurs Santé Mentale

Qu’est-ce que la santé mentale et comment en prendre soin ? Un atelier de pair à pair pour y voir clair.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-12T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T20:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire

