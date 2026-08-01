Informations pratiques

Hélette

Atelier sauces et condiments fermentés

Hélette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

C’est la saison des tomates et l’abondance colore votre potager? Et si vous testiez une nouvelle façon de préparer vos conserves pour l’hiver?

Préparation de sauce et astuces pour vos condiments. Repartez avec vos bocaux.

Expérience dégustée incluse. .

Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 17 11 44

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English : Atelier sauces et condiments fermentés

L’événement Atelier sauces et condiments fermentés Hélette a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque