Atelier Savoir-faire des marins (Godille) au Port-musée Port-musée Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Atelier Savoir-faire des marins (Godille) au Port-musée

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Initiation à la godille

Animations sans supplément sur présentation du billet d’entrée et des disponibilités. .

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

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English :

L’événement Atelier Savoir-faire des marins (Godille) au Port-musée Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ